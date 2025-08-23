Hidrovia reduz emissões, mas especialistas alertam para outros impactos socioambientais

Apesar da aposta do governo federal de que deixará como um de seus marcos de gestão a efetivação de concessões de hidrovias, os projetos, ainda que debatidos há décadas, seguem sendo encarados com desconfiança por diferentes frentes. Especialistas, autoridades ambientais e parlamentares apontam subdimensionamento de impactos socioambientais e de efeitos econômicos.

Na semana passada, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o primeiro projeto finalizado para ser oferecido à iniciativa privada: a Hidrovia do Paraguai. Outros sete estão em diferentes fases de maturidade. Para o Executivo, investir no modal dará maior eficiência no escoamento de produções agrícolas com impacto ambiental várias vezes inferior ao rodoviário.

O procurador do Ministério Público Federal (MPF) Sadi Flores, que acompanha de perto o projeto Tocantins-Araguaia, diz que a estruturação de uma hidrovia está atrelada ao incremento do escoamento da produção. "Ou seja, incentivam o aumento da extração de recursos naturais. Isso vai na contramão da mitigação da crise climática e evidencia que a prioridade dos Estados está na economia, em detrimento do clima, do meio ambiente e das populações afetadas."