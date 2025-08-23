Jackson Hole: novo surto de inflação nos EUA pode minar credibilidade do Fed, dizem economistas

Eles abordam três razões pelas quais a política ideal pode não implicar sempre em uma resposta de um para um das taxas de juros à inflação. São elas: o 'forward guidance', choques correlacionados e "defasagens longas e variáveis".

"O principal desafio decorrente de tais políticas não é a indeterminação, mas a erosão da credibilidade no combate à inflação e o potencial desancoramento das expectativas de inflação de longo prazo", avaliam os autores.

Os autores do estudo não mencionam os riscos relacionados às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, à inflação americana. Mas alertam para a importância da credibilidade do Fed, que tem sido colocado à prova na gestão do republicano, que pressiona por juros mais baixos na maior economia do mundo.

Na visão dos economistas, somente bancos centrais com expectativas de inflação fortemente ancoradas e uma forte credibilidade no combate à inflação podem ser capazes de ignorar choques inflacionários. Durante a covid-19, a confiança do BC americano possibilitou uma gama mais ampla de ações políticas do que era possível quando a regra de Taylor foi originalmente proposta, afirmam.

"Mas a credibilidade do Fed não é infinita e poderia se esgotar severamente no caso de outro surto de alta inflação", alertam Nakamura, Riblier e Steinsson, no estudo.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, mencionou, em um discurso feito em maio, em evento do Banco do Japão (BoJ, em inglês), a regra de Taylor. Na ocasião, disse que, pelo princípio, o certo seria elevar as taxas em 2025 para combater aumentos de preços causados pelas tarifas de Trump.