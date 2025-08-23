Sem ajuste fiscal, dívida dos EUA pode atingir nível insustentável, alerta estudo

Se o ajuste fiscal dos Estados Unidos for adiado, a dívida pública da maior economia do mundo pode se tornar "insustentável". O alerta é de um estudo publicado às margens do tradicional simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Kansas City.

Os economistas Adrien Auclert, Hannes Malmberg, Matthew Rognlie e Ludwig Straub calculam que, em 2100, os EUA poderiam sustentar uma relação dívida versus o Produto Interno Bruto (PIB) de 250% com as mesmas taxas de juros de hoje. Isso significa mais do que dobrar a proporção atual, de cerca de 120%.

No entanto, para isso, os EUA precisam fazer um ajuste fiscal da ordem de 10% do PIB ou mais, dizem os autores do estudo, apresentado em Jackson Hole, neste sábado. "Quanto mais esse ajuste for adiado, mais a oferta de dívida governamental supera sua demanda, eventualmente tornando a dívida governamental insustentável", alertam os autores, no documento.