Serviços postais da Europa suspendem remessas de pacotes a EUA por dúvida sobre tarifas

Serviços postais em toda a Europa anunciaram a suspensão do envio de diversos pacotes de remessas de baixo valor para os Estados Unidos neste sábado, 23, em meio à confusão sobre novas tarifas.

A "isenção de minimis" - que permite que pacotes com valor inferior a US$ 800 entrem nos EUA sem tarifas - está prevista para acabar na próxima sexta-feira, 29.

Em 2024, foram enviados 1,36 bilhão de pacotes com a isenção, representando bens que somam US$ 64,6 bilhões, segundo dados da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.