Com nova fábrica, Dengo escala apoio a produtores de cacau da BA e caminha para o lucro

"Sustentabilidade começa com ser financeiramente sustentável, mas a gente entende que existe um tempo durante o qual estamos investindo para que essa empresa seja lucrativa", diz Lamarco. Para a Dengo, esse tempo não está sendo curto, mas o modelo de negócio não é o fator primordial dessa demora.

Lamarco conta que a empresa, criada em 2017, teve seu ponto de equilíbrio - break even - adiado por dois eventos: a pandemia, que fechou as lojas; e a alta do preço do cacau, que passou de US$ 2.500 por tonelada na Bolsa de Nova York para US$ 10.500 na máxima paga pela Dengo.

Transformação

Apesar dessa explosão de custos, a empresa paga um prêmio aos seus fornecedores como parte dos princípios que levaram à sua criação. "A marca nasceu com o propósito de transformar a vida dos pequenos e médios produtores do Sul da Bahia. Os fundadores Guilherme Leal e Estevam Sartoreli observaram a região onde, nos anos 2000, se instalou uma pobreza muito grande depois de a vassoura de bruxa ter arrasado as plantações de cacau. Eles entenderam que era importante reconstruir e dar oportunidade para que aquelas pessoas desenvolvessem um cacau de altíssima qualidade e retomassem sua renda", explica Lamarco. Ela ressalta que, inicialmente, a Dengo chegou a pagar 120% acima da cotação do cacau commodity aos seus fornecedores.

Atualmente, cerca de 200 famílias da Bahia e da Amazônia plantam cacau para a Dengo. Elas utilizam um sistema de cultivo sustentável chamado cabruca, que não gera desmatamento, mantendo a mata atlântica remanescente e protegendo a biodiversidade. Esses produtores têm assistência de profissionais da empresa e do Centro de Inovação do Cacau (CIC) - um laboratório da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Este ano, venderão 500 toneladas de cacau à Dengo.

Como a plantação é feita em meio à floresta, esses agricultores fornecem outros itens presentes nas propriedades e usados nos chocolates da Dengo. "Percebemos, logo no início, que se uníssemos tudo isso - as castanhas do Brasil, as frutas e o cacau - conseguiríamos gerar uma renda ainda maior para o produtor", conta Lamarco. Ela lembra os sabores exóticos e com a "cara do Brasil" desenvolvidos pela Dengo, como cupuaçu com castanha e cacau 70% ou limão com tapioca.