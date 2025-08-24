Família Coelho Diniz atinge 24,6% das ações ordinárias do Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou na noite deste domingo que a família Coelho Diniz passou a deter 24,6% do total de ações ordinárias da companhia. A participação conjunta foi comunicada pelos acionistas André Luiz, Alex Sandro, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz, em correspondência enviada à empresa.

Ainda segundo a varejista, eles também pediram a convocação de assembleia geral

extraordinária (AGE) para deliberar sobre a destituição integral do conselho de administração, a eleição de novos membros para colegiado.