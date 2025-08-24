Pesquisa revela que mais empresas reduzirão as contratações no 2º semestre nos EUA

Um em cada cinco empregadores norte-americanos pesquisados pelo Conference Board planeja reduzir as contratações no segundo semestre de 2025, quase o dobro da taxa de empresas que previram reduzir o número de contratações no mesmo período do ano passado.

O último relatório do grupo marca o segundo ano consecutivo em que muitos diretores de recursos humanos entrevistados planejavam reduzir o número de novas contratações.

A última vez que os executivos se mostraram otimistas em relação às contratações foi no segundo trimestre de 2023, quando mais da metade esperava aumentar o número de funcionários, de acordo com pesquisas anteriores do Conference Board, que conta com mais de 1.000 empresas públicas e privadas como membros.