Balança comercial tem superávit de US$ 1,740 bilhão na 4ª semana de agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,740 bilhão na quarta semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 25, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,439 bilhões e importações de US$ 4,765 bilhões.

O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 4,765 bilhões.

No ano, o superávit soma um total de US$ 41,748 bilhões.