Bolsas da Europa fecham em baixa, após euforia com Fed, com cautela pela Ucrânia em foco

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta segunda-feira, 25, após o otimismo da última sessão, quando avançaram apoiadas pelas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesta semana, as atenções se voltam para cautela com as negociações para a guerra da Ucrânia, com as reuniões até o momento não apresentando sinalizações claras de progressos para a resolução do conflito. Em Londres,um feriado bancário manteve os mercados fechados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,44%, a 558,82 pontos. Em Frankfurt o DAX caiu 0,42%, a 24.261,59 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,59%, a 7.843,04 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,19%, a 43.227,70 pontos. As cotações são preliminares.

A analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, prevê que os negócios europeus podem apresentar desempenho inferior aos pares americanos nos próximos dias, especialmente com "a falta de progresso na frente ucraniana e a probabilidade de que a rotação de ações de tecnologia pare, enquanto custos de empréstimos mais baixos apoiam as valuations de ações de crescimento".