Campos Neto diz não ver hoje capacidade de o País ter taxa de juros muito abaixo do nível atual

O ex-presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, que não acredita que o Brasil tenha capacidade de ter uma taxa básica de juros muito abaixo do patamar atual. Durante participação no Seminário Brasil 2025 do Grupo Esfera Brasil, o ex-banqueiro central disse que a saída passa por um "choque fiscal positivo" que deve ser possibilitada por um "novo regime".

"Um choque fiscal positivo eu poderia definir como alguma mudança na perspectiva da credibilidade fiscal ... A partir de um dado momento, vai haver um novo regime, e esse novo regime com credibilidade faz com que as curvas de juros longas possam cair", disse Campos Neto. "As curvas longas caindo, abrem espaço para a gente entrar num processo de queda de juros."

Ele destacou que é muito difícil, utilizando a história da política monetária como contexto, visualizar o BC cortar juros quando a taxa longa está muito alta. Ele observa que, em geral, o instrumento que mede a capacidade de reduzir juros e propagar a queda ao longo da curva é justamente a sua parte longa, de modo que, se ela sobe, o espaço para cortes adicionais permanece bastante limitado.