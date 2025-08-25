China: Evergrande deixa de ser negociada na Bolsa de Hong Kong após fracasso em reestruturação

A incorporadora imobiliária chinesa Evergrande teve as negociações de suas ações cancelada na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, 25, desde às 9h (horário local), de acordo com um comunicado divulgado pela própria Bolsa. A endividada empresa não conseguiu apresentar à Justiça um plano viável de reestruturação financeira.

Na nota, a Bolsa de Hong Kong relembra que a negociação das ações da companhia está suspensa desde 29 de janeiro de 2024, e que a decisão de cancelar a listagem da empresa aconteceu em 8 de agosto deste ano. "A Bolsa solicitou à Companhia que publique um comunicado sobre o cancelamento de sua listagem", acrescenta o texto, que aconselha os acionistas a obterem aconselhamento apropriado para a situação.