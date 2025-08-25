CNI integra missão empresarial do Brasil ao México para fortalecer relações bilaterais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) integra a delegação oficial brasileira em missão ao México, organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e das Relações Exteriores (MRE). A agenda empresarial ocorrerá na terça, 26, e quarta-feira, 27, na capital mexicana.

O México já é o segundo principal destino das exportações brasileiras na América Latina e figura entre os dez maiores mercados globais para o Brasil. Em 2024, as trocas comerciais entre os dois países superaram US$ 12 bilhões. "Embora relevante, essa parceria ainda está abaixo do seu potencial, e a missão tem o intuito de contribuir para a negociação de um acordo mais abrangente, que possibilite a ampliação do fluxo de investimentos entre os dois países", diz a CNI em nota.

Segundo o presidente da entidade, Ricardo Alban, a negociação de um novo marco comercial entre Brasil e México é uma demanda prioritária da indústria e ganha ainda mais relevância no contexto atual. "Estimamos que um acordo mais amplo e inclusivo pode proporcionar um crescimento adicional de US$ 13,8 bilhões no PIB dos dois países. Isso significa um aumento de US$ 3,2 bilhões no comércio e US$ 8 bilhões em novos investimentos", diz.