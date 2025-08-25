Confiança do consumidor cai 0,5 ponto em agosto ante julho, para 86,2 pontos, afirma FGV

"Entre as faixas de renda, o resultado também é heterogêneo, com queda na confiança dos consumidores de menor e maior poder aquisitivo e alta nas demais. Destaca-se no mês, a terceira e segunda queda seguida dos indicadores de situação econômica e financeira futura dos consumidores, respectivamente. Esses resultados sugerem um quadro de cautela e preocupação com o futuro, tendo em vista, principalmente, os altos níveis de endividamento e inadimplência das famílias", completou Gouveia.

Quanto ao momento atual, a percepção sobre as finanças pessoais das famílias subiu 2,6 pontos, para 75,4 pontos, e a percepção sobre a economia local encolheu 0,3 ponto, para 94,0 pontos.

Entre as expectativas, o item que mede as finanças futuras das famílias caiu 2,6 pontos, para 79,8 pontos, menor nível desde setembro de 2021. O item que mede as compras previstas de bens duráveis subiu 1,3 ponto, para 88,2 pontos, e o que avalia as perspectivas para a situação futura da economia local teve redução de 2,8 pontos, para 97,7 pontos.

Houve piora na confiança em duas das quatro faixas de renda familiar em agosto. O índice passou de 81,7 pontos em julho para 79,6 pontos em agosto entre as famílias com renda até R$ 2.100, queda de 2,1 pontos, enquanto as famílias com rendimentos entre R$ 2.100,01 até R$ 4.800 tiveram elevação de 1,5 ponto na confiança, de 84,1 pontos para 85,6 pontos. O indicador passou de 85,3 pontos para 88,9 pontos entre as famílias com renda entre R$ 4.800,001 e R$ 9.600, alta de 3,6 pontos, e saiu de 92,9 pontos para 91,0 pontos, recuo de 1,9 ponto, no grupo com renda acima de R$ 9.600,01.

A Sondagem do Consumidor coletou entrevistas entre os dias 1º e 21 de agosto.