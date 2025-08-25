Dólar fecha em queda apesar de alta externa, influenciado por Focus e cenário eleitoral

Economistas e gestores de recursos apontam que uma mudança na política fiscal a partir de 2027, com eventual vitória da oposição em 2026, seria um dos principais gatilhos para a redução dos prêmios de risco embutidos na taxa de câmbio.

Exceto por uma alta pontual e bem limitada no início do pregão, quanto registrou máxima de R$ 5,4367, o dólar passou o restante da sessão em baixa. Com mínima de R$ 5,4017, fechou em queda de 0,20%, a R$ 5,4147, levando as perdas em agosto a 3,32%. No ano, a moeda recua 12,39%.

O estrategista-chefe da EPS Investimentos, Luciano Rostagno, avalia que o comportamento da taxa de câmbio parece refletir uma combinação benigna de fatores externos e domésticos.

"O principal continua sendo a perspectiva de o Fed começar a cortar os juros em setembro, enquanto o Banco Central deve demorar um pouco mais para reduzir a Selic, o que significa maior diferencial de juros", afirma Rostagno. "Mas os rumores de que a candidatura de Tarcísio está se fortalecendo, com aglutinação de grupos políticos, também ajudam a moeda".

A queda nas expectativas de inflação reveladas pelo Boletim Focus desta segunda-feira contribuem para o bom desempenho do real, uma vez que fortalece a posição do Banco Central e, por tabela, reduz a percepção de risco.

Além do recuo da mediana das projeções para o IPCA neste ano (4,95% para 4,86), 2026 (4,40% para 4,33%), o Boletim Focus trouxe pela primeira vez neste ano redução das expectativas de inflação para 2027, de 4% para 3,97%.