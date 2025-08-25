Haddad: Congresso tem projetos para dar impulso e garantias para barateamento do crédito

O ministro da Fazenda disse ainda que o governo está tendo que "inovar muito" no Brasil de hoje, pois, segundo ele, "muitas portas se fecharam para a indústria ao longo dos últimos anos".

"É impressionante a quantidade de políticas públicas que foram sendo desmontadas ao longo dos anos, a começar pelo não enfrentamento do maior desafio de todos da indústria, que foi a reforma tributária", afirmou o ministro.

Ele sustentou que o País testemunhou a "sabotagem" feita em relação à tramitação da PEC 45, da reforma tributária, na Câmara dos Deputados. "Mesmo assim, nós conseguimos, no primeiro ano do governo, aprovar a maior reforma tributária da história do País, a primeira em regime democrático com esse nível de profundidade e não tivemos o apoio da oposição, mas ela não conseguiu deter aquilo que era uma ambição do País como um todo e da indústria em particular".

BNDES

O titular da Fazenda ainda fez elogios ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), chefiado por Aloizio Mercadante. Haddad afirmou que o banco público estava "completamente apagado" até a chegada de Mercadante.

"Nós fomos reconstruindo as políticas públicas que foram surgindo sob a alçada do BNDES, que tem um corpo técnico extraordinário, recuperou rapidamente todo o seu prestígio, devido prestígio. Depois de anos de difamação absolutamente injusta, hoje o banco volta a operar com a dignidade que sempre teve", defendeu.