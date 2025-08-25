Ibovespa recupera linha dos 138 mil pontos, no maior nível desde 8 de julho

Na B3, o dia foi misto para os grandes bancos com BB ON retornando a campo negativo, em baixa de 2,20% (na mínima do dia no fechamento), junto com o principal papel do setor, Itaú PN, que cedeu 0,51%. Entre os carros-chefes das commodities, Vale fechou pouco acima da estabilidade (+0,24%) e Petrobras avançou 0,12% na ON e 0,59% na PN. Na ponta ganhadora do Ibovespa, dois nomes do ciclo doméstico, Pão de Açúcar (+8,98%) e Magazine Luiza (+3,19%), ao lado de Eneva (+4,61%). No lado oposto, Rumo (-3,05%), RD Saúde (-3,00%) e Natura (-2,74%).

"O Ibovespa teve uma alta bem leve com mais ou menos 60% das ações no campo positivo, após ter aberto com um ganho melhor, principalmente no setor de materiais, em especial no minério de ferro. Mas Vale perdeu força ao longo do dia, com apreciação do real frente ao dólar na sessão", diz Felipe Paletta, estrategista da EQI Research, destacando, no cenário macro, o prosseguimento nesta semana, no Boletim Focus, da reavaliação das projeções de mercado para o IPCA, em sentido de desaceleração.

"As taxas de juros em prazos médios e longos têm caído de forma relevante, o que apoia setores como os de Utilities e de consumo discricionário", acrescenta Paletta, observando que a indicação dada por Powell na sexta-feira sobre a perspectiva para os juros americanos dá suporte, também, a expectativas de um início de ciclo de cortes da Selic possivelmente antes do que o mercado vinha precificando. "Emergentes podem surfar esses ventos mais favoráveis com relação a juros mais baixos nos Estados Unidos em breve", acrescenta.

Para Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, após a "euforia" da sexta-feira prevaleceu "cautela" nesta abertura de semana, com o setor financeiro em especial realizando em parte os ganhos da sessão anterior, em meio à expectativa por novos dados econômicos esta semana, como o IPCA-15. "O volume foi muito baixo nesta sessão, o que reflete a cautela e expectativa por novos dados" que deem direção aos negócios, acrescenta Moliterno.

"O dia realmente foi tímido em relação ao que se viu na sexta-feira, apesar do prosseguimento da devolução de prêmios na curva de juros doméstica, com a melhora nas expectativas de inflação - a 13ª queda consecutiva nessas projeções para 2025. O corte da Selic em dezembro está na mesa e pode se fortalecer caso se concretize a redução de juros nos Estados Unidos e não haja sustos pelo lado fiscal doméstico - e também na questão comercial com os EUA", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus.

Mesmo com a desaceleração do IPCA e das projeções de inflação - com efeito direto para os juros futuros domésticos - e a expectativa de que juros mais baixos nos EUA venham a resultar em mais fluxo de capital para o Brasil, os preços continuam acima da meta perseguida pelo Banco Central no País, aponta Alison Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos - o que reforça a importância da leitura, a ser conhecida na terça, do IPCA-15 referente a agosto, considerado uma prévia da inflação oficial do mês.