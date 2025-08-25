Intenção de investimento da indústria da construção cai ao menor nível em 28 meses, diz CNI

A intenção de investimento da indústria da construção caiu pela terceira vez consecutiva e atingiu seu menor patamar em 28 meses, segundo a Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O indicador caiu 0,4 ponto em agosto, chegando a 40 pontos, nível que não era registrado desde abril de 2023.

"A queda na intenção de investimento dos empresários da construção reflete principalmente as elevadas taxas de juros, que, entre outras coisas, continuam pressionando o ambiente de crédito, tão fundamental para o desempenho do setor", avalia a analista de Políticas e Indústria da CNI, Isabella Bianchi.

Com relação ao nível de atividade da indústria da construção, o indicador mostrou alta em julho deste ano, de 0,7 ponto, para 49,5 pontos, o maior valor do ano. O indicador de número de empregados também melhorou, ultrapassando a casa de 50 pontos. Os índices variam de zero a 100 pontos, sendo valores acima de 50 pontos indicativos de alta.