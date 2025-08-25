IPC-S recua 0,13% na 3ª quadrissemana de agosto, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve queda de 0,13% na 3ª quadrissemana de agosto, informou nesta segunda-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O recuo nesta leitura sucede a alta de 0,09% registrada na quadrissemana anterior. Com o resultado, o índice acumula agora alta de 4,08% nos últimos 12 meses e de 2,93% no ano.

Sete das oito classes de despesa do IPC-S registraram desaceleração no ritmo de alta ou recuo: Habitação (0,18%, para -0,34%); Educação, Leitura e Recreação (-0,44% para -0,94%), Despesas Diversas (1,08% para 0,65%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,73% para 0,61%), Alimentação (-0,31% para -0,42%), Transportes (-0,29% para -0,30%) e Comunicação (1,08% para 1,03%).

Por outro lado, houve avanço em Vestuário (0,01% para 0,38%).