Justiça de SP autoriza e donos da Camisaria Colombo são soltos

O delegado Maicon Richard de Moraes, que conduz a investigação, não pediu a prorrogação das prisões temporárias nem a conversão em preventivas. Os empresários passaram os últimos dias na delegacia e não chegaram a ser transferidos ao presídio.

O juiz Fernando Deroma de Mello, da 1ª. Vara de Crimes Tributários de São Paulo, já havia informado que a revogação das prisões seria imediata, sem necessidade de nova deliberação judicial, caso o delegado não considerasse necessário prorrogá-las.

Golpe digital

Os investigadores suspeitam da participação dos irmãos em fraudes digitais que permitiram transferências sem saldo, o que teria gerado um prejuízo milionário ao PagSeguro.

A fintech narrou que a empresa BS Capital usou as credenciais de acesso e transferiu R$ 26 milhões das contas de suas filiais para uma conta central, sem que houvesse dinheiro para compensar as transações. As movimentações ocorreram entre 1 e 20 de outubro de 2024. Foram 2.696 transferências.

Em seguida, a BS Capital transferiu R$ 34,5 milhões da conta matriz que mantinha no PagSeguro para contas bancárias de titularidade da empresa em outros bancos e instituições financeiras. O PagSeguro só identificou as fraudes quando o dinheiro já havia saído de seus sistemas.