Keurig Dr Pepper fecha acordo para comprar JDE Peet's, dona da Pilão, por US$ 18 bi

Após o fechamento desse acordo, a Keurig Dr Pepper planeja se separar em duas empresas listadas nos EUA, uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes, incluindo Dr Pepper, 7UP, Snapple e bebidas energéticas como Bloom e Ghost. A empresa global de café teria aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual, enquanto a empresa de bebidas teria cerca de US$ 11 bilhões em receita.

O CEO da Keurig Dr Pepper, Tim Cofer, disse que a fusão aumentará o alcance geográfico da companhia. A Keurig, por exemplo, está principalmente na América do Norte, enquanto a JDE Peet's atua na Europa, América Latina e Oriente Médio.

O acordo é transformador para a Keurig Dr Pepper e eventualmente desfará a transação de 2018 que colocou a fabricante de café Keurig e a empresa de bebidas Dr Pepper sob o mesmo teto corporativo. À época, a transação foi a maior do mundo em bebidas não alcoólicas.

O negócio de café da Keurig Dr Pepper, que inclui o café Green Mountain e as máquinas Keurig, tem enfrentado dificuldades há muito tempo, à medida que a concorrência entre as empresas de café se intensificou. No entanto, no trimestre mais recente, a empresa relatou alguma melhora em seu segmento de café. A empresa aumentou os preços duas vezes até agora este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

