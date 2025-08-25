Namíbia e Chile retomam importação de frango do Brasil após gripe aviária

Namíbia e Chile retomaram a compra de frango brasileiro sem quaisquer restrições, informou o Ministério da Agricultura em nota. Ambos os países comunicaram ao governo brasileiro nesta segunda-feira o fim das restrições temporárias ao frango nacional, sem qualquer impedimento. Até então estavam suspensas as exportações de frango de todo o território nacional para o Chile e do produto proveniente do Rio Grande do Sul para Namíbia. A decisão do governo chileno foi publicada no Diário Oficial do país com data de 15 de agosto, como mostrou mais cedo o Broadcast Agrom sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconhecer o encerramento do caso de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) registrado em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, 41 países importadores já retomaram a compra do frango brasileiro.

As exportações foram retomadas sem nenhum tipo de embargo para África do Sul, Albânia, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bahrein, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Catar, Cingapura, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Índia, Iraque, Jordânia, Kuwait, Lesoto, Líbia, Macedônia do Norte, Marrocos, Mauritânia, México, Mianmar, Montenegro, Namíbia, Paraguai, Peru, República Dominicana, Reino Unido, Sri Lanka, Turquia, Uruguai, Vanuatu e Vietnã.