Petróleo fecha em alta com incertezas sobre paz Rússia-Ucrânia e espera de mais tarifas à Índia

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, 25, diante do aumento das incertezas sobre um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e da expectativa de que os EUA elevem tarifas sobre a Índia como punição pela compra de petróleo russo. A aplicação dessas sanções secundárias deve ocorrer ainda nesta semana.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,79% (US$ 1,14), a US$ 64,80 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,49% (US$ 1,00), a US$ 68,22 o barril.

Investidores especulam que as expectativas de um acordo de paz iminente entre Rússia e Ucrânia estejam diminuindo, com o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmando que "veremos o que acontece" dentro de duas semanas e alertando novamente sobre consequências caso a guerra não chegue ao fim. Enquanto isso, uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia, devido às compras de petróleo russo, deve entrar em vigor na quarta-feira, como adiantou o conselheiro de Trump, Peter Navarro, na semana passada.