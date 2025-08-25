Presidente do BCE afirma que tarifas terão impacto pequeno no PIB da Europa

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos a bens europeus terão um pequeno impacto no Produto Interno Bruto da Europa.

"As tarifas terão impacto menor na inflação", disse ela, em outro trecho da entrevista concedida para a Fox Business.

"Os EUA representam 17% de todos os negócios comerciais da Europa", disse a dirigente, ressalta que essa fatia é relevante, mas não "enorme".