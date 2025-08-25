Superintendência-Geral do Cade abre processo para investigar práticas anticompetitivas da B3

Além disso, a adoção de práticas comerciais com potenciais efeitos anticompetitivos também impõe custos e restrições às instituições financeiras, seguradoras e seus respectivos clientes.

Essas práticas da B3 estariam sendo adotadas por venda casada e concessão de descontos condicionados (mixed bundling), adoção de cláusula de exclusividade e mecanismos de fidelização de clientes e a criação de barreiras artificiais à entrada e ao funcionamento de concorrentes.

A investigação mostrou que a B3 vale-se do fato de ser incumbente no mercado de registro e monopolista até o momento nos outros mercados em que atua, para oferecer condições comerciais que os concorrentes não conseguem replicar, dificultando a entrada de novos players, elevando os custos para os rivais e criando mecanismos que levam à fidelização dos clientes, reduzindo sua liberdade de escolha.

Com a instauração do processo administrativo, a B3 terá o prazo de 30 dias para apresentar sua defesa. Neste mesmo prazo, deverá especificar e justificar as provas que pretende produzir, que serão analisadas pela autoridade. Caso tenha interesse na produção de prova testemunhal, a B3 deverá indicar na peça de defesa até três testemunhas, a serem ouvidas na sede do Cade.

CSD BR

A registradora CSD BR tem entre seus sócios a Santander Corretora, o BTG Pactual e a bolsa de Chicago (CBOE), além dos bancos Citi, UBS e Morgan Stanley. O presidente da empresa, Edivar Queiroz, disse que a companhia estará pronta para ingressar no negócio de bolsa até 2027. Até lá, ela vem desenvolvendo toda a infraestrutura necessária.