Taxas recuam com queda das expectativas inflacionárias e cenário eleitoral

Embora em magnitude pequena, de 0,03 ponto porcentual, o declínio na mediana para o IPCA de 2027 representa uma mudança muito positiva, diz Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG. "O ponto de maior atenção do BC é a desancoragem das expectativas. Quanto mais duradoura ela for, mais custoso é para a política monetária combatê-la". Assim, aponta, se as expectativas continuarem cedendo, podem abrir espaço para o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciar o ciclo de cortes da Selic. "O mercado começa a ter a sensação de que a inflação pode surpreender para baixo".

De acordo com a precificação da curva de juros futuros, as chances de redução na reunião de dezembro deste ano do colegiado permanecem entre 40% e 45%, sem alteração expressiva em relação à última sexta-feira, observa Serrano. A maioria das apostas - quase 90% - se concentra em janeiro.

O diretor de pesquisa econômica do banco Pine, Cristiano Oliveira, destaca que a mediana de previsões para o IPCA de 2025 ano caiu pela 13ª semana consecutiva, de 4,95% a 4,86%, enquanto o consenso de mercado para 2026 passou de 4,40% para 4,33%. A projeção para 2028 ficou estável em 3,8%, e o boletim também mostrou redução nas estimativas para a alta do IGP-M, acrescenta Oliveira - de 1,13% para 1,04% para este ano, e de 4,32% a 4,27% para o próximo. No cenário do Pine, o Copom vai cortar a taxa básica de juros em dezembro. "Mantemos o call inalterado. O BC terá condições técnicas de iniciar o ciclo de corte de juros no fim deste ano", diz.

Também pela manhã, os DIs tocaram mínimas intradia durante participação do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas em evento da Esfera Brasil, no qual o político afirmou que é necessário discutir um projeto de País. Entre os pontos abordados que precisam ser enfrentados, o governador mencionou a questão fiscal, inovação e segurança pública.

Nesta terça, 26, o mercado estará atento à prévia da inflação oficial. A mediana de 28 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast aponta que o IPCA-15 terá deflação de 0,21% este mês, após ter subido 0,33% em julho. Esta deve ser a primeira queda mensal do índice desde julho de 2023, mas a taxa negativa deve ser influenciada por fatores pontuais.