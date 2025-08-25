Veja como será a nova linha de crédito de R$ 12 bi para financiar tecnologias da Indústria 4.0

O governo federal anunciou nesta segunda-feira R$ 12 bilhões em linhas de crédito para a Indústria 4.0, para financiar a aquisição de Bens de Capital (BK) que incorporem robótica, inteligência artificial (IA), computação em nuvem, sensoriamento, Internet of Things (IoT) e outras da tecnologias.

Dos recursos anunciados, R$ 10 bilhões são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 2 bilhões vêm do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Os juros do crédito serão de 7,5% a 8,5%, somado ao spread, que é a diferença entre a porcentagem da taxa de juros cobrada em empréstimos e a de juros paga em investimentos. O financiamento do BNDES, de R$ 10 bilhões, será misto, com R$ 4,3 bilhões vinculados à Taxa Referencial (TR) e o restante de linhas tradicionais. Esse "blended" permitirá que o custo dos financiamentos para as empresas não ultrapasse 8,5% ao ano, segundo o governo.