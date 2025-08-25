Zeina Latif: falas e atitudes de Lula e Moraes atrapalham negociações sobre tarifaço com EUA

"Acho também que o pacote de ajuda podia ter outros ingredientes. Vou citar um aqui: mudar o desenho do fundo garantidor de exportação para que ele continuasse com a natureza de fundo garantidor, mas trazendo o setor privado. Poderia trazer os bancos para dentro do fundo. Os bancos, não necessariamente bancos privados, mas trazer os bancos, trazer o setor privado de uma forma geral para participar desse processo de decidir que empresas vão ser beneficiadas", avaliou Zeina. "Particularmente, as pessoas podem achar que os economistas são pessoas horrorosas, mas, enfim, acho que essa contrapartida de empresas não é adequado para esse momento. Uma coisa é você fazer uma política industrial e colocar contrapartidas. No momento que as empresas precisam se adaptar a uma nova realidade elas precisam ter flexibilidade de gestão", disse a economista.

Ao mesmo tempo, Zeina observou que o Brasil não pode perder de vista seus ativos. Segundo ela, o País é cada vez mais visto como parceiro confiável e precisa aproveitar esse status, sobretudo em momentos de choque, para definir uma agenda de longo prazo. Para a economista, este é o momento de discutir o grau de fechamento da economia brasileira.

"Se a gente tivesse hoje uma economia mais aberta, com mais acordos comerciais, a capacidade das nossas empresas de reorientarem a sua produção seria maior, teria uma flexibilidade maior e uma inserção do Brasil. Eu acho que a gente é muito tímido nessa inserção. Mesmo na agenda de transição verde, eu acho que podia ter toda uma discussão e a gente fica patinando. A gente precisa olhar mais o longo prazo. Acho que a gente fica muito preso em dar respostas ao curto prazo e acho que a gente tinha que ter uma agenda mais ambiciosa", disse ela.