Aneel: 4 distribuidoras de pequeno porte em SC terão alta tarifária, de 9,09% a 22,12%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, os reajustes tarifários de quatro distribuidoras de pequeno porte em Santa Catarina, com fornecimento de energia para 99,2 mil unidades consumidoras no total. Os porcentuais variam de 9,09% a 22,12%.

O maior porcentual médio, de 22,12%, será observado pelos consumidores da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda (Eflul).

Já a Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Ltda (Dcelt) terá as tarifas elevadas em 9,09%.