Aneel aprova edital do leilão para Sistemas Isolados previsto para setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, a minuta do edital do leilão para suprimento aos Sistemas Isolados, de 2025, que vai contratar empreendimentos para o atendimento nos mercados não conectados ao Sistema Interligado Nacional (SNI).

São 11 localidades situadas em diferentes municípios nos estados do Amazonas (10) e Pará (1), sob responsabilidade das concessionárias Amazonas Energia e Equatorial Pará Distribuidora de Energia, respectivamente.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) registrou o cadastramento de 241 projetos, correspondendo a 80 soluções de suprimento, totalizando 1.870 MW.