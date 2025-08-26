Bolsas da Europa fecham em baixa, puxadas por crise na França e com tensões no Fed no radar

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 26, pressionadas pela crise política na França, que ameaça o governo do primeiro-ministro François Bayrou em meio aos debates orçamentários no país, e levou Paris a ter a queda mais acentuada entre as praças. Além disso, as disputas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lisa Cook, estiveram no radar, com o republicano buscando a remoção da dirigente do cargo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,83%, a 554,20 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,60%, a 9.265,80 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,38%, a 24.179,87 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,70%, a 7.709,81 pontos. As cotações são preliminares.

A Eurasia vê 70% de probabilidade de a Assembleia Nacional francesa derrubar o governo de Bayrou, que anunciou na segunda-feira uma votação de confiança em 8 de setembro. "Ele tentou chocar o público e o sistema político francês para que enfrentassem a gravidade da crise da dívida do país, mas pode ter mudado pouco além da data de sua própria execução", sentencia a Eurásia.