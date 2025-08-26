Bolsas de NY fecham em alta após dados nos EUA e imbróglio no Fed pontuarem espera por Nvidia

Após os índices de NY recuarem no after hours na segunda-feira com o anúncio pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de demissão da diretora do BC americano Lisa Cook, os investidores mantiveram um certo sangue frio e as bolsas abriram a sessão regular perto da estabilidade. Cook contratou um advogado para contestar a decisão do presidente.

A Nvidia subiu 1,09%. A principal fabricante de chips de inteligência artificial abre resultados trimestrais na quarta-feira. Nos últimos dias, alguns dos contratos de opções da Nvidia mais negociados foram opções de compra (calls) atreladas à ação, a um preço de exercício de US$ 190 e US$ 200, de acordo com dados da Cboe Global Markets. Calls oferecem o direito de comprar uma ação a um preço determinado.

A Bank of America Securities tem a expectativa de que as vendas devem superar o consenso diante da contínua aceleração do Blackwell, do aumento e diversificação da demanda de investimentos em nuvem e potencial retomada do H20. Mas a alta das ações antes dos lucros pode aumentar a volatilidade. Ainda assim, a BofA vê a Nvidia em posição única para lidar com oportunidades de US$ 1 trilhão em data center e inteligência artificial.

A EchoStar disparou 70,3% após a AT&T (-0,64%) concordar em comprar licenças de espectro da empresa por US$ 23 bilhões.

A Interactive Brokers, que entrará na listagem do índice S&P 500, subiu 0,86%.

*Com informações da Dow Jones Newswires