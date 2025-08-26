Confiança da Construção cai 1,1 ponto em agosto, a 91,6 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,1 ponto em agosto ante o mês anterior, para 91,6 pontos, após ter recuado 1,3 ponto em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26. Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,6 ponto.

A queda da confiança foi influenciada tanto pelo Índice de Situação Atual (ISA-CST), que caiu 0,4 ponto, para 92,1 pontos, quanto pelo Índice de Expectativas (IE-CST), que recuou 1,6 ponto, a 91,4 pontos - o menor nível desde maio de 2021 (89,1 pontos).

Entre os componentes do ISA-CST, o indicador de situação atual dos negócios recuou 1,1 ponto, a 90,9 pontos, e o de volume de carteira de contratos avançou 0,3 ponto, para 93,3 pontos. Do lado das expectativas, ambos os componentes recuaram: o de demanda prevista nos próximos três meses caiu 1,5 ponto, para 92,8 pontos, e o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses retraiu 1,8 ponto, a 89,9 pontos.