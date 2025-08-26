Dólar cai por demissão de Cook, mas recuo de commodities limita recuperação do real

O dólar opera em baixa no mercado doméstico na manhã desta terça-feira, 26, alinhado à tendência de desvalorização internacional em meio a desconfianças sobre a independência do Federal Reserve após o presidente dos EUA, Donald Trump, demitir a diretora da instituição Lisa Cook. Ela recrutou o advogado Abbe Lowell para representá-la em uma provável batalha judicial. No entanto, a queda do petróleo e do minério de ferro limitam a recuperação do real.

Na renda fixa, por sua vez, os juros futuros sobem, após o IPCA-15 mostrar deflação menor do que a esperada em agosto, mas o recuo do dólar ante o real é contraponto.

Em agosto, o IPCA-15 caiu 0,14%, após subir 0,33% em julho, informou o IBGE. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, de queda de 0,21%. O índice acumulou alta de 3,26% no ano e 4,95% em 12 meses, enquanto as projeções iam de avanço de 4,80% a 5,41%, com mediana de 4,88%.