Dólar sobe e fecha a R$ 5,43 com ajustes em dia de queda de commodities

O real, contudo, perdeu fôlego ainda pela manhã com o tombo das commodities, em meio a novas ameaças tarifárias de Trump contra China e Índia.

Após máxima de R$ 5,4495, no início da tarde, o dólar à vista fechou em alta de 0,37%, a R$ 5,4345. As perdas em agosto voltaram a ficar abaixo de 3%. No ano, o dólar recua 12,07%.

"Com a queda de commodities, principalmente o petróleo, as moedas emergentes estão sofrendo hoje. O real ainda está muito valorizado por conta do nosso juro muito elevado, que atrai capitais", afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni. "Podemos ver o dólar subir quando o BC começar a cortar os juros."

Em geral, o real costuma ser mais castigado em dias de enfraquecimento das moedas latino-americanas, mas nesta terça as maiores perdas ficaram com o peso colombiano e o peso chileno. No ano, a divisa brasileira exibe o melhor desempenho entre seus pares.

Pela manhã, o IBGE informou que o IPCA-15, após alta de 0,33% em julho, recuou 0,14% em agosto - deflação menos intensa do que a mediana das estimativas de Projeções Broadcast (-0,21%). Casas ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) avaliaram que o IPCA-15 veio qualitativamente pior que o esperado e alertaram para a dinâmica de núcleos e preços de serviços.

Para o economista-chefe da G5 Partners, Luis Otávio de Sousa Leal, o IPCA-15 foi um "choque de realidade" para quem estava otimista com a expectativa de inflação e reforça que não deve haver espaço para cortes na taxa Selic ainda neste ano.