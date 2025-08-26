Durigan: Não há fundamentos econômicos para medidas tarifárias dos EUA sobre Brasil

O secretário-executivo lembrou que, nos últimos 15 anos, o Brasil acumulou déficit de cerca de US$ 90 bilhões na balança de bens com os Estados Unidos - o equivalente a aproximadamente R$ 500 bilhões, considerando a taxa de câmbio de R$ 5,50. Já na balança de serviços, menos discutida, o País registrou déficit de perto de US$ 40 bilhões no mesmo período, ou algo em torno de R$ 220 bilhões.

"Nos últimos 15 anos, a gente enviou, de alguma maneira, aos Estados Unidos R$ 720 bilhões, o que equivale a algo como 6% do nosso PIB atualizado", afirmou Durigan, ressaltando que os EUA usaram com premissa para aumento de tarifa para a China, por exemplo, um elevado déficit comercial - situação que não se aplica ao Brasil "Nós, nesse caso, somos a oposição americana em relação à China. Nós é que somos deficitários em relação aos EUA", afirmou.

O secretário-executivo destacou que, à luz de 200 anos de parceria e de histórica de relações com os EUA, o Brasil vê o tarifaço "como uma quebra de respeito" e do trato diplomático tão apreciado de parte a parte.

"O que a gente tem dito para os nossos empresários no Brasil, e isso vale, evidentemente, para os empresários de fora, em especial os empresários norte-americanos, que têm negócios no Brasil. Não faz sentido que haja uma penalização aos empresários que apostam no Brasil, que estão aqui, sejam os empresários brasileiros, sejam os empresários de outros países, como os Estados Unidos", lamentou Durigan.

Diversificação de mercados

Durigan disse na mesma ocasião que a diversificação de mercados tem trazido bons resultados para o Brasil. O secretário lembrou que, no começo dos anos 2000, o Brasil diversificou os mercados para onde exporta. À época, de tudo que o País exportava, 50% iam para os Estados Unidos.