Em esforço para desafiar demissão, Cook, do Fed, contrata advogado crítico à pressão de Trump

A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook recrutou o advogado Abbe Lowell para representá-la na provável batalha judicial contra a decisão do presidente americano, Donald Trump, de demiti-la.

Lowell é figura conhecida em Washington D.C., onde tem atuado em casos envolvendo oponentes políticos de Trump. Conforme a imprensa americana, a lista de clientes da firma de Lowell inclui o filho do ex-presidente dos EUA Joe Biden, Hunter Biden, além da procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Em entrevista ao Financial Times em julho, Lowell demonstrou preocupação com medidas de Trump para pressionar escritórios de advocacias e a autoridade das cortes. "Nunca me preocupei tanto se o nosso sistema conseguiria suportar a pressão que está sendo colocada", disse.