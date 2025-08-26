Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

O Brasil poderá exportar aves vivas para os Emirados Árabes Unidos, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval ocorreu após a conclusão de negociação sanitária entre os países.

O acordo contempla espécies avícolas para fins ornamentais, conservação em zoológicos e outros usos e não inclui aves destinadas ao abate comercial e à produção de ovos para consumo, esclarecem as pastas.

"Esta nova abertura faz parte da estratégia do governo brasileiro de diversificação da pauta exportadora, gerando oportunidades de negócios para produtores especializados", destacaram os ministérios.