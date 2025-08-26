Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,18%
Pontos: 137.771,39
Máxima de +0,01% : 138.037 pontos
Mínima de -0,7% : 137.058 pontos
Volume: R$ 19,99 bilhões
Variação em 2025: 14,54%
Variação no mês: 3,53%
Dow Jones: +0,3%
Pontos: 45.418,07
Nasdaq: +0,44%
Pontos: 21.544,27
Ibovespa Futuro: -0,31%
Pontos: 140.425
Máxima (pontos): 140.720
Mínima (pontos): 139.455
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,95
Variação: -0,67%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,44
Variação: -0,69%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,35
Variação: estável
Ambev ON
Preço: R$ 12,20
Variação: +0,66%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,93
Variação: -0,39%
Vale PNA
Preço: R$ 55,49
Variação: +1,04%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,74
Variação: -0,7%
Vale ON
Preço: R$ 55,49
Variação: +1,04%
Itausa PN
Preço: R$ 10,86
Variação: -0,64%
Global 40
Cotação: 737,083 centavos de dólar
(25/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4340
Venda: R$ 5,4345
Variação: +0,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,57
Venda: R$ 5,67
Variação: +0,35%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4212
Venda: R$ 5,4218
Variação: +0,08%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,6250
Variação: +0,07%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4380
Variação: +0,3%
- Euro
Compra: US$ 1,1645 (às 18h10)
Venda: US$ 1,1648 (às 18h10)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3250
Venda: R$ 6,3260
Variação: +0,62%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4700
Venda: R$ 6,5640
Variação: +0,29%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.433,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,45%
