Ibovespa recua em dia de cautela no exterior e queda de commodities

O Índice Bovespa opera em baixa moderada no final da manhã desta terça-feira, 26, puxado por um conjunto de fatores, desde a queda dos preços das commodities no mercado internacional até dados econômicos domésticos piores que o esperado. E com o cenário de incertezas dominando as mesas de operações, os investidores preferem assumir postura cautelosa, recolhendo parte dos ganhos acumulados em agosto, ainda acima de 3%.

Um dos pontos de maior cautela hoje é o aumento da tensão entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com o anúncio da demissão da diretora Lisa Cook, que se recusa a abandonar o cargo. Além dos atritos com o Fed, Trump segue com ofensivas tarifárias, desta vez contra a Índia, cujos produtos passarão a ser taxados em mais 25%, salvo exceções, deixando o país em situação semelhante à do Brasil. O argumento para o tarifaço sobre a Índia são as importações que o país faz de derivados de petróleo da Rússia.

As tarifas extras também podem chegar à China, com mais uma ameaça de Trump ao gigante asiático, que acenou com uma taxa de 200% se Pequim continuar a restringir as exportações de ímãs de terras raras. A China fornece cerca de 90% das terras raras do mundo e domina a produção de outros minerais críticos. Nesse ambiente, e também em meio à percepção de que a demanda chinesa pode continuar patinando, o minério de ferro fechou em queda em Dalian (China) e também em Cingapura.