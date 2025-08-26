Indústria farmacêutica nacional cresce em faturamento e vê expansão para além de 2030

O faturamento da indústria farmacêutica brasileira cresceu 11,5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2024, passando de R$ 124 bilhões para R$ 138,3 bilhões, segundo dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac). O avanço reflete alta nos preços e no volume de vendas, e o setor espera continuar crescendo nos próximos cinco anos.

De janeiro a junho, foram vendidas 5,7 bilhões de embalagens de medicamentos, alta de 5,5% ante o mesmo período de 2024. A maior parte (4,4 bilhões, ou 77,9% do total) saiu de produtos de laboratórios com capital nacional.

Por segmento, os genéricos produzidos no País avançaram de 1,9 bilhão de unidades em 2024 para 2 bilhões em 2025 (+5,3%). Os similares nacionais também mostraram expansão, subindo de 2 bilhões para 2,1 bilhões de unidades (+5,0%). Os medicamentos de referência cresceram 0,7%, de 303 milhões para 305 milhões de unidades.