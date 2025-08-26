Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 8,324 bilhões em julho, revela BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,324 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 26. O resultado ficou acima de todas as estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que tinha mediana de US$ 5,250 bilhões. As previsões do mercado iam de US$ 3 bilhões a US$ 7,9 bilhões.

No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 42,098 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 68,169 bilhões, o equivalente a 3,17% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de junho.