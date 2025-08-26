Ouro fecha em alta com incertezas sobre independência do Fed após episódio Trump-Cook

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 26, impulsionado pelo ambiente de incerteza em relação à independência do Federal Reserve (Fed), após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a demissão da diretora do BC americano Lisa Cook. Investidores também mantêm no radar os desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,45%, a US$ 3.433,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Na noite de segunda-feira, 25, Trump disse que a demissão de Cook - que reiterou que não deixará o cargo - acontece por ele não ter "confiança na integridade" da diretora do Fed, após a acusação de fraude hipotecária pelo presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte.