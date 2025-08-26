Paul Krugman: tentativa de Trump de demitir Cook é ilegal e pode causar dano além do Fed

O economista norte-americano Paul Krugman renovou as críticas contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dessa vez, direcionadas à sua tentativa de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook. Além de ilegal, a ação pode gerar danos muito além da autoridade monetária, segundo o vencedor do prêmio Nobel de 2008.

Na visão de Krugman, as alegações de Trump para demitir Cook, que foi acusada de fraude hipotecária, são "frágeis". E, diante disso, a responsabilidade recai sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, que deve exigir a base legal para a saída da diretora. Sua resposta será um teste, avalia. "Se Powell ceder, ou se a Suprema Corte agir de forma submissa novamente e validar a declaração ilegal de Trump, as implicações serão profundas e desastrosas", alerta Krugman, em análise publicada nesta terça-feira. E, segundo Krugman, o dano da demissão de Cook seria sentido muito além do Fed. "Isso marcará a destruição do profissionalismo e do pensamento independente em todo o governo federal", avalia.

Para ele, os EUA estarão a caminho de se tornar a Turquia. Em 2021, a inflação turca ultrapassou a casa dos 36%, o maior patamar em 20 anos, em reflexo ao modelo econômico capitaneado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder desde 2014.