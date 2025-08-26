Prevalece a complementariedade no comércio entre Brasil e EUA, diz secretária do MDIC

De acordo com ela, o Brasil é um país que tem um superávit com o mundo e um déficit com os Estados Unidos; e os americanos, que têm um déficit trilionário com o mundo, têm um superávit com o Brasil.

"O comércio interessa por diferentes motivos, mas certamente gera oportunidades importantes nos dois sentidos. E aí eu tenho uma palavra sobre a importância do setor privado neste momento tão delicado das nossas relações bilaterais: o setor privado tem o poder e a capacidade de valorizar o relacionamento bilateral para formadores de opinião dos Estados Unidos, para autoridades do governo americano, para tomadores de decisão. Tem um papel único, exerce um papel único nesse momento da história", afirmou a secretária do MDIC.

O setor privado também, segundo Prazeres, além de valorizar o histórico de mais de 200 anos de relacionamento bilateral, também tem a capacidade de comunicar o potencial de uma agenda positiva entre os dois países. Ainda há, de acordo com a secretária, muito a ser feito com os EUA.

"Há potencial para nós aprofundarmos o relacionamento, por exemplo, na agenda de energia, agenda de resiliência de cadeias de valor, agenda agrícola, tecnologia agrícola e agenda de propriedade intelectual interessa a ambos. Enfim, eu queria destacar a importância justamente se valorizar o potencial da agenda positiva ainda a ser construída. É uma relação em que setor público e setor privado precisam trabalhar de mãos juntas, de maneira coordenada, exatamente, para que nós possamos reposicionar o comércio e o relacionamento bilateral Brasil-Estados Unidos, num contexto em que hoje é marcado por muitas dificuldades", observou a secretária.