Rui Costa anuncia nova ação do Minha Casa Minha Vida com investimentos de R$ 30 bi até 2026

Durante sua apresentação, o ministro destacou as metas do governo alcançadas pelo MCMV até o momento.

Segundo os dados, já foram contratadas 1,7 milhão de moradias, com 1,38 milhão entregues, e a previsão é alcançar três milhões de unidades contratadas até 2026.

O ministro também citou que o MCMV Classe Média, lançado em junho de 2025, já conta com 9 mil moradias contratadas e totalizará 27 mil contratos este ano.

Ele disse ainda que, apesar da taxa básica de juros em 15%, o Brasil tem mostrado resiliência e força econômica.

Elogiou também a determinação dos empresários e do presidente, por meio dos bancos públicos, de continuar acreditando no País.

Costa também comentou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa R$ 1,7 trilhão de recursos. "Fizemos recorte do que está orçado para 2026 e dá R$ 1,3 trilhão. Deste valor, já foram executados financeiramente R$ 818 bilhões", comentou.