Saúde e cuidados pessoais sobem 0,64% em agosto ante alta de 0,21% em julho no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,21% em julho para um aumento de 0,64% em agosto, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de queda de 0,14% em agosto.

Houve pressão dos aumentos nos itens de higiene pessoal, com alta de 1,07% e impacto de 0,04 ponto porcentual, e do plano de saúde, com elevação de 0,51% e contribuição de 0,02 ponto porcentual.

O aumento no plano de saúde reflete a incorporação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).