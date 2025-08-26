Tarifas sobre móveis serão importante e definição ocorrerá rapidamente, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu definir "rapidamente" as tarifas sobre móveis, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo nesta terça-feira, 26. Trump classificou a medida como importante para fortalecer a produção doméstica dos bens, especialmente nos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul.

Trump também comemorou todos os acordos comerciais firmados até o momento, citando diversos parceiros como União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul. Em relação à Coreia, o republicano disse que estava temeroso sobre qual seria a postura do país. "Ouvi dizer que queriam negociar, mas honraram o acordo original e isso é bom", disse.

"Países agora estão pagando trilhões de dólares em tarifas para sentar na mesa", reiterou Trump, acrescentando que, entre os benefícios, está a redução do déficit comercial "pela metade em poucos meses".