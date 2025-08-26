Trump diz estar preparado para uma uma disputa judicial contra diretora do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, em comentários após a reunião de gabinete com a administração do seu governo, que está preparado para uma disputa judicial contra a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que ele demitiu na noite da segunda-feira, 25. "Precisamos de pessoas que sejam 100% honestas no Fed", disse, ao acrescentar que possui "ótimas pessoas" para substituir Cook e que terá maioria de dirigentes no BC dos EUA "em breve".

Até o momento, Trump tem dois indicados dentre os integrantes do Fed: a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, e o diretor Christopher Waller. O indicado ao cargo de diretor do Fed, em substituição à Adriana Kugler, e presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

"Podemos transferir Miran para outro cargo de longo prazo no Fed", ponderou o presidente dos EUA.