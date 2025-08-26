Vieira: não procede alegação dos EUA de que Brasil é o país mais favorecido por tarifas

"Esses acordos, no entanto, estão integralmente em linha com as regras da OMC e com a prática multilateral do comércio. Não há nenhuma ilegalidade ou tratamento discriminatório concedido sobre esses arranjos, que funcionam de maneira similar ao tratamento dado pelos EUA, por exemplo, as exportações do México e do Canadá, sob o seu acordo regional de comércio, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)", disse Mauro Vieira.

De acordo com ele, todos esses dados demonstram de modo evidente que as alegações de desequilíbrio ou tratamento injusto por parte do Brasil aos EUA em suas relações comerciais não procedem.

"É fundamental destacar que, em que pese nossa plena convicção quanto a esses fatos, não permanecemos inertes diante das manifestações dos EUA sobre a relação de comércio entre os dois países. O governo do presidente Lula, desde o início do ano, manteve intenso diálogo com autoridades norte-americanas em diversos níveis, sempre buscando demonstrar a realidade dos fatos e disposição para negociar. Nesse sentido, mantive contato telefônico com o USTR United States Trade Representative em ao menos duas ocasiões entre março e abril. O vice-presidente Geraldo Alckmin também fez o mesmo em relação ao secretário de Comércio daquele país, dos EUA, em duas ocasiões nesse mesmo período", disse Vieira.

Além disso, disse ele, desde março deste ano foram mantidas seis reuniões virtuais e uma reunião presencial em Washington, em nível técnico elevado, capitaneadas por representantes do Itamaraty e do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Em 6 de maio, de acordo com ele, foram enviadas aos EUA propostas diárias que poderiam ensejar negociações, com vários temas que foram objeto de queixas de parte dos países, nos relatórios do USTR sobre o comércio bilateral.

"Essa proposta, no entanto, jamais foi respondida. Ao contrário, no dia 9 de julho, o presidente Trump divulgou em suas redes sociais carta dirigida ao presidente Lula, e o presidente Lula reiterou que esses dados são inverídicos quanto ao comércio bilateral. Não faltou determinação para o diálogo por parte do Brasil", disse o ministro.

