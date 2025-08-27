Atitude mais 'honrosa' que Cook poderia tomar é deixar o Fed, diz membro da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quarta-feira, 27, que, se estivesse no lugar da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, sairia do cargo. "É a coisa mais honrosa a se fazer", acrescentou durante fala à repórteres nos arredores da Casa Branca.

"Se eu tivesse sido acusado de fraude hipotecária, ou eu negaria por não ser verdade, ou eu sairia até que tudo fosse resolvido. Ela não ter feito isso até agora sugere que ela esteja agindo politicamente, o que contradiz a ideia de independência do Fed", declarou Hassett.

Fontes informaram à imprensa norte-americana que Cook deve ingressar ainda nesta quarta com uma ação na Justiça contra o anúncio de demissão feito por Donald Trump.